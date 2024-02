Familia de Ariadna Gutiérrez rechazó su trato en La casa de los famosos

“No sirves para nada, no has aportado absolutamente nada, ni rating, ni contenido, absolutamente nada. Lo único que sabes hacer es llevar chismes, inyectarlos de veneno [...] Eres presumida, eres una engreída, eres una mujer muy aburrida, sin carisma ni personalidad y eres el claro ejemplo del ‘dime de qué presumes y te diré de qué padeces’”, le expresó el actor a la exreina en la dinámica. Lea aquí: La casa de los famosos: el cartagenero Alfredo Redes fue sancionado

Pero la colombiana no se quedó callada y le respondió lo siguiente: “Alfredo, no sabía que mi presencia te incomodaba tanto. Mira, antes de entrar a esta casa no sabía quién eras. Solamente los chismes que traía la gente de afuera y que vine a conocer dentro de la casa”, inició Ariadna. Luego, añadió: “me di la oportunidad de conocerte, porque me pareciste un caballero los primeros días. Pero, lastimosamente, conocí a un hombre lleno de tristeza y de rencor, y que de lo más profundo de mi corazón, lo que vives dentro de ti, no se lo deseo ni a mi peor enemigo”.