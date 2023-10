Familia de Matthew Perry manifiesta tener el corazón roto tras su partida

El capitán del Departamento de Policía de Los Ángeles, Scot Williams, encargado de la división de homicidios, comentó al citado medio que “es posible que la causa de la muerte no se conozca hasta dentro de algún tiempo”, pero que, por el momento, no hay sospechas de suicidio o asesinato. Lea aquí: Fallece Matthew Perry, icónico actor que dio vida a Chandler en ‘Friends’

Sus antiguos compañeros en “Friends” -Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer y Matt LeBlanc- aún no se han manifestado públicamente sobre la muerte de Perry, con quien se reunieron en 2021 para el documental conmemorativo “Friends: The Reunion”, emitido en la plataforma HBO (ahora Max).

Los productores ejecutivos de Friends se pronunciaron y aseguraron que es la noticia es una de las que le rompe los corazones (The One Where Our Hearts Are Broken), haciendo referencia a los nombres de todos los capítulos de la serie que comenzaban como “The one...”.

Además de esta popular serie, Perry protagonizó películas como ‘The Ron Clark Story’, ‘17 Again’, ‘Fools Rush In’ o ‘The Whole Nine Yards’, en la que compartió pantalla con Bruce Willis. También participó en dos de series de ‘Aaron Sorkin’, ‘The West Wing’ y ‘Studio 60’.