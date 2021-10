¡Famosa cantante anuncia que tendrá gemelos!

Felices y emocionados. Así están no solo Adriana y su familia, sino los miles de fanáticos de la famosa cantante este domingo: la cordobesa comenzó el día contándoles una gran noticia. A sus 39 años, la intérprete de éxitos ‘Quiero que te quedes’ acaba de anunciar que volverá a ser mamá y esta vez de gemelos.

“Yo les he contado muchas veces mi relación con la maternidad; les he confesado que siempre me creo la mamá de todo el mundo, pero también les he dicho que he ido aprendiendo a no hacerlo”, comienza en un extenso mensaje que acompañó la publicación de un carrete de fotos en su perfil de Instagram. “Con todo y eso jamás, pero jamás, se me pasó por la cabeza ser mamá de gemelos o gemelas (aún no lo sabemos)”, continúa en el emotivo posteo. (Le puede interesar: ¿Adriana Lucía, al Senado? Esto respondió la colombiana)

Confiesa también que tras la primera ecografía, pensó que el doctor le estaba “mamando gallo”, pero que se sintió la mujer más feliz del mundo al confirmar que no se trataba de una broma.

Adriana Lucía confesó que tiene 17 semanas, es decir, unos cuatro meses de gestación y aprovechó para agradecerles a sus seguidores la buena energía y las oraciones que puedan hacer para que su embarazo llegue a término, algo “difícil” en los embarazos múltiples.

Adriana es una de las voces más famosas del país, su exitosa carrera comenzó en el vallenato con canciones como ‘Enamórate como yo’, pero luego fue explotando en otros sonidos y surgieron temas como ‘Llegaste tú’, ‘Vuelvo a respirar’, ‘Dime’, entre otros. La cantante también se ha manifestado en redes sociales (y en las mismas movilizaciones) a favor de causas sociales del país. (Lea aquí: Trino de Adriana Lucía sobre el paro desató toda clase de comentarios)