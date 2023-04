Foo Fighters anuncia su primer álbum tras la muerte de su baterista

La banda estadounidense de rock Foo Fighters anunció este miércoles el lanzamiento del disco “But Here We Are”, el primero que presenta la agrupación tras la repentina muerte del batería Taylor Hawkins en marzo del año pasado.

Asimismo, ya se conoce el resto de evocadores títulos elegidos por la banda para los nueve temas restantes del álbum: “Under You”, “Haring Voices”, “But Here We Are”, “The Glass”, “Nothing At All”, “Show Me How”, “Beyond Me”, “The Teacher” y “Rest”.