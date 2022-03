Fotos: el show de J Balvin y más del Estéreo Picnic

El “show” del día lo trajo “El Madrileño”, que con una sobremesa y barras de bar en el escenario mezcló los compases de flamenco de “Tú me dejaste de querer” o “Los tontos”, con sus inicios en el rap o la bachata de “Ateo”.

C Tangana puso al público en pie con un concierto de una hora donde sorprendió cantando “Antes de morirme”, uno de los temas que lo lanzó a la fama, que canta con Rosalía.

Fiesta toda la noche

A lo largo de la segunda noche, los asistentes encontraron en la electrónica un motivo para seguir con su fiesta. De la mano del colectivo británico Jungle, del dj neerlandés Martin Garrix y del veterano Fatboy Slim, las luces resplandecientes y el sonido de los bajos retumbaron en los diferentes escenarios del festival.

Durante su show, Garrix llenó de colores todos los rincones del campo de golf y tocó algunas de sus canciones más reconocidas, como “Animals” o “In the name of love”, cantada por un público que, pese al frío, no dejó de saltar y gritar.

Fatboy Slim, entre tanto, animó la velada con sus mezclas más reconocidas entre las que estaba la de “Right here, right now”, para la que hizo un montaje con un discurso de la activista sueca Greta Thunberg.

Igualmente rindió un homenaje a Taylor Hawkins, cuya fotografía estuvo puesta durante un rato largo en las pantallas mientras sonaba la música de fondo y el público derrochaba la energía que le quedaba tras varias horas de baile y alegría ante el regreso de los grandes festivales a Colombia tras la pandemia de la covid-19.