Freddie Mercury regresa con “Face it alone”, un tema inédito

Hoy es un día especial para los seguidores de la banda británica Queen. Sin importar que pronto se cumplirán 31 años de la desaparición física de su vocalista Freddie Mercury, una nueva canción regresa para recordar que sigue presente.

Se trata de “Face it alone”, un tema inédito que fue descubierto por sus amigos y compañeros de música Roger Taylor y Brian May, el cual haría parte del álbum “The miracle”, el número 13 de la banda, editado en 1989, pero que finalmente no se incluyó.

Mientras hacían búsqueda de rutina en viejos trabajos, los músicos se toparon con lo que llaman una joya, toda vez que cuenta con la voz de Freddie en su máximo esplendor, aunque cabe resaltar que aun en las postrimerías de su partida, la calidez de la misma se mantuvo y de eso da cuenta su álbum “Innuendo”. (Lea aquí: Freddie Mercury, infinito e irrepetible tras 30 años de su muerte)