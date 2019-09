La espera terminó, Yuranis León lanza las ‘Sailor moon’

Yuranis León le pone sabor a este viernes. Contra viento y marea, y a pesar de la lluvia de críticas que ha tenido en sus redes sociales presenta hoy su segundo sencillo las ‘Sailor moon’, una nueva versión de una reconocida terapia sonada en el ‘Sabor Estéreo’ hace más de 30 años.

La esposa del cantante de champeta Mr Black se sintió motivada de lanzar este tema tras todo el revuelo que se generó en su cuenta de Instagram cuando publicó un video interpretándola y admite que todo se trataba de una broma pero al notar los comentarios de la gente, decidió grabarla completa. “De niña esa canción me encantaba. En ese tiempo la hicieron unas chicas y no fueron tan aceptadas y mi esposo al ver que me gustaba, un día mientras me estaba arreglando el cabello en casa, me dijo ‘Yura, mija cántate la canción’ y le agradezco su apoyo. La verdad quise el tema en una modernidad”, narra emocionada por su lanzamiento.

En menos de 12 horas, las ‘Sailor moon’, en la voz de Yuranis León supera las 25 mil reproducciones, lo que confirma que la faceta de Yuranis como cantante genera todo tipo de reacciones. “Tengo la curiosidad de cómo va a impactar esta canción en el género de la champeta después de tanto tiempo. Sus ritmos y fusiones de antes, champeta al 100 %, son lo especial de ese aire musical y ver hasta dónde se puede llegar”, concluye.

Yuranis se lanzó al mundo de la música el año pasado con el tema ‘Wiki wiki’, que se hizo famoso por la frase ‘Yuranis cógela suave’.