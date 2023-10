Greeicy Rendón reveló si le sería infiel a Mike Bahía

Greeicy Rendón no titubeó al admitir que en el pasado había sido infiel en una relación anterior. Mike Bahía, por su parte, también reconoció que había cometido el mismo error en su historia sentimental anterior. Sin embargo, lo que más sorprendió a los seguidores fue que estas infidelidades no ocurrieron entre ellos dos, sino antes de que comenzaran su relación. Lea: Dúo padre e hijo: Mike Bahía y Kai enamoran con concierto de Rock n Roll

Greeicy comentó sobre la posibilidad de una infidelidad hacia Mike y su respuesta dejó perplejos a sus fanáticos por la responsabilidad afectiva que demostró. Dijo: "Tú elegiste estar conmigo, nos amamos, nos gustamos. Han pasado muchos años, el amor evoluciona, el gusto evoluciona... Me voy de repente a España a hacer un programa de televisión, dejo de ver a Mike seis meses, me voy con Kai, pero Mike se queda. Mi compañero en ese programa es un muchacho que me cae muy bien, una persona con la que siento mucha afinidad, mucha química, y digo: Es algo nuevo, estaría soltera, ¡ahh, pero no!".

La cantante enfatizó la importancia de la química y cómo esta puede ser una “gota de la botella” en la relación, pero también subrayó la responsabilidad de mantener la fidelidad emocional. Sus palabras resonaron profundamente con sus seguidores, quienes elogiaron su madurez afectiva y su honestidad.

Los fanáticos expresaron su apoyo y admiración por la pareja en las redes sociales, diciendo cosas como: "Me encantó cómo lo expresó, es tan real. El amor es construcción, es decisión", y "La madurez afectiva que demuestra esta mujer cuando habla de su relación es tan top".

La confianza, la comunicación abierta y el crecimiento personal son claves en cualquier relación, y Greeicy Rendón y Mike Bahía parecen haberlo entendido perfectamente, construyendo una base sólida para su amor que sigue siendo fuerte a pesar de los obstáculos del pasado.