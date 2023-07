“Hágase un favor y no vaya”: críticas al restaurante de James Rodríguez

A través de sus redes sociales, la periodista Carolina Gómez lanzó una fuerte crítica sobre ‘Arrogante’, restaurante del futbolista James Rodríguez y que se encuentra en Bogotá. Lea: Estos serían los precios de ‘Arrogante’, el restaurante de James Rodríguez

La presentadora desató la polémica en Twitter, luego de que diera su opinión sobre el establecimiento que abrió en la capital colombiana.

“El restaurante de James en Bogotá ‘arrogante’ es de lo más lobo que he conocido. Si aún no ha ido, hágase un favor y no vaya”, manifestó en primera medida Gómez.

Ante los comentarios que le llevaban la contraria, la periodista decidió profundizar su opinión. Incluso afirmó que el establecimiento tiene enanos cosificados.

“Tienen enanos cosificados, mucha bulla, shows, música que no deja casi hablar. De muy mal gusto muchas cosas”, agregó la famosa presentadora.

Acto seguido, se refirió a la atención en el local, de la que dijo que era “super demorada y como medio extravagante... pero bueno, pa los gustos los colores”.

“El restaurante de James en Bogotá ‘Arrogante’ es de lo más lobo que he conocido. Si aún no ha ido, hágase un favor y no vaya”. La comunicadora borró los trinos horas más tarde, pero recibió decenas de comentarios de personas que salieron a defender el negocio del jugador.