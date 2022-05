‘Hasta que la plata nos separe’: opiniones divididas tras su estreno

“A mí me gustaba tanto Hasta que la plata nos separe que me sabía todo el himno de Colombiautos”, “Sebastián Martínez es muy buen actor. Pero 5 minutos de este remake de Hasta que la plata nos separe y ese papel de ‘Méndez’ nació fue para Víctor Hugo Cabrera”, “Sebastián Martínez es buen actor y el señor Victor Hugo Cabrera es y será y seguirá siendo Méndez ,toda la vida”, “Ese reencauche de Hasta que la plata nos separe me parece muy flojo, Carmen Villalobos no le llega ni a los talones al personaje (Alejandra Maldonado) que hizo Marcela Carvajal”, fueron algunas de las críticas.

Por su parte, también hubo algunos a los que sí les gustó esta nueva versión y los actores que la protagonizan.

“Te amo hasta que la plata nos separe, novela pa perfecta”, “Ay no esperaba mucho de Hasta que la plata nos separe pero si me he reído”, “Yo si me voy a reír otra vez viendo hasta que la plata nos separe, ahí perdonan”, entre otros elogios para la novela.

Cabe recordar que en el elenco actual están reconocidos actores colombianos como Gregorio Pernía, Marcela Benjumea, Lorna Cepeda, Julio Sánchez Cóccaro, entre otros.

Hoy, el canal espera que en su segundo capítulo la novela logre el rating esperado.