Hijo de Raimundo Angulo: “Él está atravesando el momento más duro del COVID”

“Mi papá está en este momento conectado a un respirador artificial... Como cualquier paciente de COVID-19 que ha sido intubado, el pronóstico de supervivencia es del 50%”. Con esas palabras, Carlos Felipe Angulo, hijo de Raimundo Angulo Pizarro, comienza a responder una pregunta compleja: ¿Cuál es el estado actual de Raimundo?

Naturalmente, Carlos Felipe está angustiado, pero asegura que confía plenamente en el equipo médico que trata a su padre en la clínica Medihelp Services, en Castillogrande, donde permanece desde el sábado 18 de julio. (Lea aquí: Raimundo Angulo, hospitalizado pero estable con COVID-19)

“Ese panorama, un poco sufrido, se matiza un poco por el hecho de que, primero, lo están atendiendo en una clínica donde ya tienen experiencia, ellos fueron los que atendieron a la primera paciente de COVID-19 del país; a él le están tratando de conservar el equilibrio corporal, mantenerlo funcional para que puede aguantar las dosis de medicamentos que le están administrando para poder combatir la infección”, apunta y continúa explicando que el problema con los pacientes que tienen comorbilidades o enfermedades crónicas (Raimundo tiene 77 años y es diabético) es que algunos medicamentos ayudan a combatir la infección, pero afectan negativamente otros órganos... “Y si tienes una comorbilidad que pueda debilitar aún más los órganos, entonces es más difícil administrar el tratamiento”.

“Ese es el pronóstico de mi papá, está en el momento más infeccioso de la enfermedad, eso puede durar unos dos o tres días, y todo el proceso de recuperación puede tomar unos quince días”. (Le puede interesar: Vienen 5 días cruciales en la batalla de Raimundo Angulo contra el COVID)

Raimundo tiene comprometidos los pulmones, y también padece complicaciones renales, no solo por la misma enfermedad, sino por el agresivo tratamiento que requiere.

Gracias por los mensajes

“A mi papá le han enviado una enorme cantidad de mensajes, yo he logrado transmitirle algunos de ellos a través de una videollamada que hace el personal médico todos los días. Eso lo he hecho yo y también Susana, una hija de corazón de mi papá. Nosotros estamos muy agradecidos con todos los mensajes de apoyo que él ha recibido”, asegura y no niega que las expectativas por la salud de Raimundo también se han prestado para rumores en redes sociales, en las que se ha difundido la supuesta muerte de Raimundo. “La gente empieza a nutrirse de la información de WhatsApp y redes sociales y terminan sucediendo cosas como que mi tía, la hermana de mi padre, recibió tres pésames antier, entonces te puedes imaginar la reacción que tuvo. Yo recibí uno ayer, por ejemplo”, agrega. (Vea además: La salud de Raimundo Angulo se complica por COVID-19)

Carlos Felipe asegura que aún no hay certeza de cómo se contagió y que solo se sabe que un día antes de padecer los primeros síntomas salió a un supermercado y al banco, después de tres meses de estricto aislamiento en casa.

“Quiero agradecer muy especialmente todos los mensajes de apoyo a mi papá, no solo de nuestra familia y de las personas que trabajan con él, sino de las reinas, muchas de ellas han incluso mandado videos de apoyo. También quiero agradecer inmensamente al personal de la salud, todos están entregando todo de sí mismos para enfrentar este problema”, concluye.