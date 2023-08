¿Infidelidad? Tini Stoessel habla sobre su ruptura con Rodrigo de Paul

Tini Stoessel decidió darle la primicia de su ruptura a un periodista del medio argentino ‘América TV’ y en pleno programa contó los motivos por lo que la relación terminó. Lea: ¡Otra ruptura! Tini Stoessel y Rodrigo De Paul terminaron su relación

“Te voy a dar la primicia a vos porque la verdad que fuiste siguiendo el romance tal como fue y nunca contando cosas que no eran, ni sumando datos que no. Por más rumor que veas. Ya te lo digo y te lo va a decir Rodrigo también, no fue por un cuerno. No hubo ningún tipo de problema en ese sentido, solo que sentimos que se estaba haciendo complicada llevar la situación adelante por todo lo que se viene”, dijo la artista.