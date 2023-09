¡Insólito! Uno de los bandidos le pidió selfie a Miguel Bosé tras el robo

“Estábamos ya dormidos y de repente me despierta alguien. Abro los ojos y veo caras que no conozco y estaba encañonado con una pistola. Estábamos todos rodeados de gente armada hasta los dientes con metralletas y artillería pesada muy grande”, narró el intérprete de ‘Amante bandido’.

Para Miguel Bosé fue uno de los momentos más aterradores que vivió junto a sus hijos. Aunque aseguró en repetidas ocasiones que no hablaría de lo ocurrido, durante su más reciente entrevista en el programa español ‘El Hormiguero’ rompió el silencio y se sinceró. Lea aquí: Una periodista, sospechosa en el caso de asalto a Miguel Bosé

Además, aseguró que en ningún momento hubo violencia física contra él, sus hijos y el personal de servicio, y que los asaltantes aceptaron que los menores estuvieran juntos en un cuarto, mientras el cantante los llevaba a las cajas de seguridad. Lea aquí: ¡Insólito! Diez bandidos asaltan a Miguel Bosé en su casa en Ciudad de México

Dentro de las especulaciones se habla que el robo fue orquestado por Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, supuestos propietarios del inmueble, y son, además, prófugos de la justicia de su país por delitos fiscales, delincuencia organizada y operaciones ilícitas. Sin embargo, los ladrones no conocieron al cantante, hasta que el jefe de la banda, completamente asombrado, lo identificó y le manifestó que era uno de sus más grandes fans.

“En un determinado momento, se me queda el jefe mirando y dice: ‘Chavos, es Miguel Bosé’. Se quitó la máscara y me dijo que era mi fan. Yo le dije que entonces teníamos que llevar las cosas por buen camino o se acababan los conciertos. Incluso un miembro de la banda me pidió una selfie”, contó. Lea aquí: “Playa Saturno”, el álbum de Rauw Alejandro trae sorpresa