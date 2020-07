J Balvin y Tainy, en la banda sonora de la película de Bob Esponja

El productor y artista rompe barreras, Tainy, y el artista de renombre mundial J Balvin lanzan “Agua”, el primer sencillo del soundtrack oficial de la próxima película animada The SpongeBob Movie: Sponge On The Run.

La canción está disponible en todas las plataformas digitales a partir de hoy.

El productor ganador de múltiples premios Latin Grammy colaboró con J Balvin para crear una canción que captura la verdadera esencia del nuevo largometraje animado del programa adorado por niños.

El video oficial, que se lanzará en las próximas semanas, fue dirigido por 36 Grados y filmado usando la misma animación innovadora que se ve en la película para ayudar a dar vida al ritmo contagioso creado por Tainy que se combina perfectamente con el flow único de J Balvin.