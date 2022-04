Jennifer López contó cómo Ben Affleck le pidió matrimonio

Fue la misma JLo quien reveló que estaba tomando un baño de burbujas cuando su príncipe azul le pidió matrimonio, después de 18 años de haber terminado su primera relación. Lea aquí: ¡Así fue como Jennifer López anunció su compromiso con Ben Affleck!

“El sábado por la noche, mientras estaba en mi lugar favorito en la tierra (en el baño de burbujas), mi hermoso amor se arrodilló y me propuso matrimonio. Me quedé literalmente sin palabras y me dijo: ‘¿Eso es un sí?’ Dije ‘sí, por supuesto que es un sí”.