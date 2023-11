Jim Velásquez es criticado por casarse con una mujer 30 años mayor que él

Alina Lozano y Jim Velásquez decidieron compartir sus pensamientos sobre las críticas negativas que han recibido acerca de su matrimonio. A través de una peculiar publicación en Instagram, expresaron cómo estas críticas han impactado en ambos, apenas unas horas después de haberse casado. Lea: Alina Lozano se casó con un hombre 30 años menor que ella

La pareja ha generado controversia en las redes durante varios meses debido a su relación sentimental, destacando en particular la considerable diferencia de edad que los separa, casi 30 años. Y, como si eso no fuera suficiente, la situación no se limita a un romance, ya que la boda se realizó este jueves en Bogotá.

En el programa ‘Lo sé Todo’, Alina, de 54 años, y Jim, de 24 años, respondieron a las críticas que circulan en redes sociales, donde algunos sugieren que todo es un ‘show’. Lea: Este es el guapo exesposo de Alina Lozano, ¿estuvo en su boda?