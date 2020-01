Juanda Caribe le dice adiós a ‘El Desayuno’

Luego de verlo por varios meses alegrando las mañanas de los colombianos en ‘El Desayuno’, matutino de RCN, este lunes Juanda Caribe le dijo adiós al programa.

Con un mensaje en sus redes sociales acompañado de varias fotos de su paso por el programa, Juanda se despidió de sus miles de seguidores que se conectaban todos los días con el canal para disfrutar del humor y la alegría que este le inyectaba al matutino.

“Amados seguidores les cuento que mi ciclo en El Desayuno ha llegado a su fin. La vida es así: Cambiante y efímera, hoy estamos y mañana no, lo bonito de que sea así es dejar una huellita en el corazón de quienes alcanzan a conocerte y yo espero haberla dejado en quienes vieron mi trabajo en estos 7 maravillosos meses de mucha alegría, de experimentar muchas cosas nuevas, de conocer gente que solo veía a través de esta pantalla en la que soñé estar y lo logré, para cual estudié, me gradué y con el talento que mucho o poco me dio Dios para combatir la inclemente realidad en la que nací, demostré que sí se puede cumplir los sueños”, comenzó diciendo.