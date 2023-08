Kali Uchis estrena “Muñekita”, un acierto en buena compañía

“El Alfa es una leyenda latina y JT es alguien a quien he admirado desde siempre. Los dos son conocidos por sus temas de verano, así que estoy increíblemente emocionada de poderlos juntar en una canción tan divertida y sexy como esta”, manifiesta.

En septiembre, Kali Uchis iniciará la segunda parte de su exitosa gira Red Moon In Venus en el emblemático Hollywood Bowl de Los Ángeles para después tocar en el Arena Viejas de San Diego, el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas y otros más, con invitados especiales, Tokischa, Buscabulla (sólo en Los Ángeles) y otros por anunciar.

Las nuevas fechas celebran el álbum de Kali, Red Moon In Venus, que se estrenó en marzo con gran éxito y que además figura en la lista de los mejores en publicaciones como Pitchfork, Complex, The Washington Post, Variety, Billboard entre otros. El álbum se convirtió en el primero en el Top 10 tras debutar en el nº 4 del Billboard 200 y que incluye la canción recién certificada de oro “Moonlight”.

Recientemente, la estrella agotó todas las entradas de la primera parte de su gira Red Moon In Venus Tour, en el Radio City Music Hall de Nueva York, el Aragon Ballroom de Chicago, el Bill Graham Civic Chicago, el Auditorio Cívico Bill Graham de San Francisco, etc. Además, hizo parte del Coachella Music Festival en abril donde cantó en el escenario principal como una de las artistas más destacadas, con invitados sorpresa como Tyler, The Creator, Omar Apollo y Don Toliver. Su participación fue una de las más celebradas del fin de semana.