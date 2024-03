Karen Lizarazo: “El amor de mi vida, soy yo”

Mi éxito está sustentado en las diferencias que he establecido, pero aclaro, yo soy diferente”

Karen Lizarazo

“Beber” es una especie de desagravio, donde la mujer sale de una relación y no de la mejor manera, por lo que un trago jamás sobra, aunque aclara que bien puede ser de licor o hasta un café, pero en la mejor compañía, que en estos casos suele ser la de las amigas.

Un crecimiento con altos y bajos

Karen un buen día se aventuró a la música. Nunca fue ajena a la misma, pero no estaba del todo en sus planes, de hecho, es abogada, y hoy afirma que no tenía idea de cómo se manejaba el proceso en la industria, lo suyo estaba signado por una profesión que cursó con interés porque pensaba que la iba a ejercer.

“Me imaginaba la carrera artística muy diferente y al empezar logré percibirla más difícil, me enfrenté al machismo y eso pudo ser, de no haberlo sorteado, un obstáculo que me enfrentaba a dejarlo todo en el camino”, manifiesta.

En la actualidad no existe en su plano laboral ninguna brecha por donde pueda entrar algún tipo de exclusión, su agrupación es prácticamente una familia que trabaja unida para sacar este proyecto adelante, se han apropiado y el objetivo marcha en común.

Lo anterior se materializa en aceptación total, puertas abiertas y éxito en cada lanzamiento, sin embargo, Karen Lizarazo también logra percibir un pequeño segmento de público renuente, aunque lo justifica pensando que aún no aceptan el vallenato en una mujer con los matices que ella se ha encargado de dar.

“Esa actitud me encanta, porque precisamente por salir de los esquemas es que ha funcionado, no soy necia, simplemente esa es mi manera de interpretar mi música, así la siento, y ese aspecto osado me ha permitido adelantar una gira por Europa y dos más en Estados Unidos, y que haya podido actuar ante 40 mil personas que se disfrutaron mi show”, agrega convencida.

Una influencia para toda la vida

Karen pudo entrar a otro género, su voz se lo permite, sin embargo, las raíces vallenatas se impusieron y no hubo otro sonido que le atrapara el corazón, pese a que, en casa, desde niña, el bolero, tangos y rancheras, eran de interpretación diaria por influencia de su abuela Aurora Piedrahita de Lizarazo.

Los inicios de esta polifacética artista estuvieron en una orquesta a cantar tropical y de allí salió a formar una banda vallenata, y la llama así, porque antes de agregar un acordeonero, hizo entrar a un trombonista, obedeciendo a ese deseo de desarrollar su propia esencia, cabe aclarar que el desaparecido Kaleth Morales fue su gran inspiración.

Los cambios a los que se ha tenido que enfrentar Karen son muchos y se siguen dando. Final y principio de año han tenido muchos cambios que le han mantenido cerca de su red de apoyo, toda vez que es consciente de que en esta industria y con los procesos que genera en un artista, la salud mental se puede afectar, entonces, nada mejor que estar alerta y preparada.

Por estos días, con todo el refuerzo espiritual que trabaja para su interior, la cantante aclara que piensa en el amor de su vida y en esa búsqueda encontró una sorpresa, ya está a su lado, toda vez que es ella misma.

Esa posición que adoptó, en conjunto con el positivismo innato que la rodea, han llevado a Karen Lizarazo a sentir que ahora si viene ese éxito que tanto ha soñado y que en algún momento pensó que estaba solo en la música, el triunfo para ella está en disfrutarse el proceso, apagar el ruido externo y entender que en el amor propio está su verdadera felicidad, que la lleva por el camino acertado para su arte.