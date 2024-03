Karen Sevillano: “El hombre debe mantener a la embarazada cinco años”

De ahí se levantó un debate liderado por Sevillano: “Los primeros tres meses del embarazo, la mujer corre riesgo. El embarazo carga emocionalmente a la mujer y al niño, y si usted quiere que su hijo esté bien, tiene que cuidar de la madre”. Asimismo, aseguró que el periodo de gestación dura nueve meses y que en ese tiempo la mujer tiene muchos cambios físicos como la perdida del cabello, uñas frágiles, la aparición de estrías, entre otros.

“Otro ser humano está creciendo dentro de mí, se me hinchan los pies, me crece la nariz, se me pone negro el sobaco, te duele la cintura, no puedes dormir cargando con esa barriga, le dan ganas de vomitar, y yo, tras de eso, tengo que trabajar también”, continuó defendiendo su argumento. “Lo mínimo que como hombre puedes hacer es brindarme estabilidad, manténganos”, concluyó. Lea aquí: Karen Sevillano no soporta el romance entre Nataly Umaña y Miguel Melfi

En su video, publicado el año pasado en su cuenta de Instagram, aseguró que cuando deciden formar una familia, hay temas que no se pueden tratar como 50/50: “Así que a mí no me vengan los hombres aquí con sus 50/50, porque usted no sabe lo que hormonalmente y psicológicamente afecta a la mujer estar embarazada, y no solo estar embarazada, sino tener el hijo. Ustedes nunca lo han experimentado, ni lo van a experimentar, como para que vengan aquí a estar hablando de 50/50, así que se callan. Cuando vos como hombre quedés embarazado, que se te hinchen los pies, te duela la cintura, se te ponga el sobaco negro, estés cargando con un bebé dentro de vos, ahí hablamos de 50/50, pero antes no, mi amor”, comentó.