Video: el cartagenero Alfredo Redes recibió la visita de su esposa y su hijo

Después de un domingo cargado de drama y tensión, los famosos celebran un mes en la casa con la visita de la familia de Alfredo. Su esposa le dijo lo orgullosa que estaba de él y del trabajo que esta mostrando, real y con sinceridad. Asimismo, le pidió que siga luchando por sus sueños y que no se preocupe, porque ella y el bebé están bien y no se pierden ningún capítulo.

Su esposa reveló que recibió y leyó la carta que este le envió y por la cual fue sancionado. Mucho amor derramado en La casa de los famosos, que más de uno lloró junto al influencer.

Por su parte, su hijo Isaías no paraba de verlo y su esposa le confesó que lo reconoce y lo espera con los brazos abiertos. Lea aquí: Alejandro Estrada le pide el divorcio a Nataly Umaña en televisión nacional

Los internautas reconocieron la fortaleza del cartagenero, al tener a su pequeño hijo frente y no moverse para evitar una grave sanción: “re difícil no moverse viendo a tu hijito, dios mío, yo me derrito ahí mismo”, “ hubiera aprovechado para agarrar al bebé”, “Se lo merece, no todo es chisme”, “Ya era necesario un momento así de hermoso, después de todo lo que ha pasado en la casa. Se me derrite el corazón”, fueron alguno de los comentarios en redes sociales.