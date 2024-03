Alejandro Estrada le pide el divorcio a Nataly Umaña en televisión nacional

En medio de la dinámica de ‘Congelados’, el Jefe le abrió las puertas de su casa al actor para qué terminará su matrimonio, debido a las actuaciones de esposa. Los 19 famosos presenciaron cuando Alejandro Estrada encaró a Umaña, le entregó su anillo de matrimonio y le dio las gracias por los 12 años de relación. No obstante, le dijo que no manejó la situación de la mejor manera, ir respetando no solo su historia de amor, sino a ella como persona y a sus seres queridos.

“No entiendo por qué nunca me dijiste que según tú nuestra relación venía muy mal, porque es algo que se pudo haber hablado en privado antes o después. Esto me lleva a pensar, y a todo Colombia, a todas las personas que me veían, a ustedes chicos, que siempre, siempre, siempre, siempre, en toda relación, lo más importante es saber decir las cosas, sabérselas decir a tiempo, porque si tú y yo, por lo que dices, hubiéramos hablado a tiempo, abiertamente, tranquilamente, como te lo dejé saber antes de que vinieras acá, no tendríamos que estar soportando tanto dolor”, dijo Estrada.

“Has dicho que lo nuestro, pues ya no tiene nada, perfecto, no pasa nada, está muy bien. Solo digo que no fue la forma. Me vengo a ser a un lado de tu vida, está clarísimo que es lo que deseo, es una decisión tomada, es un ciclo cerrado y vengo a eso, a esta casa, a enfrentarme, a decir esto, a decirle a todo el público en Colombia, los que me han apoyado, los que no, los que te apoyan, los que no, que no lo hago por lo que muchos piensan en el país. Simplemente, lo hago porque siempre tuve presente que lo que tú y yo vivimos estaba construido bajo algo sólido y verdadero”, continuó diciendo el actor.