Karol G también le sacó el cuerpo a Shakira antes de ‘TQG’: esta fue la razón

“El año pasado, más o menos en junio, ella se puso en contacto conmigo mandándome un tema, pero yo no me sentí conectada con él porque, aunque era increíble, no lo sentía, no estaba conectada”, dijo en entrevista con El Hormiguero la intérprete de ‘Punto G’, uno de los temas que le habría propuesto a Shakira y que no obtuvo respuesta positiva. Siga leyendo: ¡Todo un éxito! Karol G bate récords con su álbum ‘Mañana será bonito’

Y añadió: “Sé que suena complicado, pero al final del día creo que cuando uno va a hacer música tiene que sentirla de verdad. Para mí, hacer colaboraciones por hacer no tiene sentido y yo sentía que en la canción que me pasó Shakira, que era increíble, no sabía de qué manera podía entrar para hacer que brillara más”.

Finalmente, luego de tantos “no”, a las artistas se les dio la colaboración con ‘TQG’, la cual se ha llevado todos los aplausos del público... como dice el dicho, a veces lo bueno se hace esperar.