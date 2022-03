¿Kevin Flórez se separa? Esto dijo su esposa

El cantante de champeta urbana, Kevin Flórez, se ha consolidado como uno de los mejores artistas del género a nivel nacional, y no lo hace solo, pues la dinastía de los Flórez ha demostrado que en las venas llevan el talento musical, así como sus tres hijas quienes se destacan en la danza. Le puede interesar: Así suena Mi monumento, la nueva canción de Kevin Flórez.

Pese a que el artista ha dado ha conocer a sus hijas y a su esposa en algunas fotos en sus redes sociales, no acostumbra contar qué pasa en su vida privada ante la opinión pública, sin embargo, recientemente se rumoró que el cantante estaría atravesando por una difícil situación con su pareja, Tatiana Pastrana, pero ella misma respondió para desmentir los hechos.

“Quiero aclarar una falsa noticia de mi supuesta separación con mi esposo Kevin Flórez. En estos momentos estamos pasando por lo mejor de nuestras vidas, nuestra familia se fortalece cada día de muchísimo amor. Tenemos tres hermosas hijas que nos llenan de mucho amor cada día y, pues, el hecho de que yo no exponga mi vida privada en las redes sociales eso no quiere decir que no estemos juntos”, dijo Tatiana.