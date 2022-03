Así suena Mi monumento, la nueva canción de Kevin Flórez

La producción musical de ‘Monumento’ estuvo a cargo de ‘JeyZi The Producer’ y ‘Big Jhey Producer’, líricamente fue compuesta por Sr Farra Flórez, Kevin y Kingston, el video oficial fue realizado en Miami bajo la dirección del equipo de ‘Miami Films’.

Kevin Flórez se prepara para lanzar más proyectos musicales en colaboración con artistas de la ciudad: pronto escucharemos un sencillo titulado ‘Le llaman champeta’, junto al artista ‘El encanto’, del sello del pico ‘El Diferente’. Le puede interesar: Reacciones, decepciones y polémicas que dejaron los Premios India Catalina

A su vez, el cantante cartagenero se prepara para sus próximas giras musicales en Estados Unidos, ciudades como New York, Miami, Orlando y New Jersey bailarán al ritmo de la champeta urbana en el mes de abril... ¡Pero eso no es todo! El autodenominado ‘Rey de la champeta urbana’ también tendrá una gira por Europa que está programada para el mes de septiembre.