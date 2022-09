Kim Kardashian y su increíble cambio de apariencia, ¿qué le pasó?

La empresaria fue invitada al programa The Late Late Show de James Corden, donde lució un vestido plateado con un notable escote en la parte de adelante, el cual dejó ver su busto pequeño y sus brazos más delgados.

Aunque desde hace meses, Kim andaba cumpliendo un estricto plan de dieta y entrenamiento, lo cierto es que su apariencia va más allá, pues se le ve con menos busto y no con el que estábamos acostumbrados a ver. (Marilyn Monroe: la historia detrás del vestido que usó Kim Kardashian)

Por ahora, ella ha dicho que solo es cuestión de comer saludable, pero los seguidores siguen pendientes de sus declaraciones sobre el tamaño de su pecho.

“Si me estuviera muriendo de hambre y lo estuviera haciendo de manera poco saludable, diría que, por supuesto, no estoy mandando un buen mensaje”, dijo a la revista Allure. “He contado con una nutricionista, un entrenador... Nunca en mi vida he bebido más agua”, bromeó.