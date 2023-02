La actriz Marilyn Patiño reveló que un actor la abusó sexualmente

La caleña comentó que tras revelarlo a su familia, su testimonio no fue tenido en cuenta. Aseguró que su mamá dudó de ella.

“Un día, después de haber confiado en mí madre, me echaron de la casa, salí a mis 16 años sin nada; mi vida empezó de cero”, dijo Marilyn, quien hoy tiene 40 años. Lea también: “Dos mujeres se metieron a mi cuarto”: Yeison Jiménez sobre intento de abuso

“Debí ir a medicina legal, pero me invadió la culpa y la rabia conmigo misma y empecé a autoflagelarme”, confesó Marilyn.

Y añadió: “Me jalé el pelo, me azoté contra las paredes, me di duro con una correa, duro, yo misma me flagelé”.