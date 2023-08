La ‘Barbie Colombiana’ arremete contra Paola Jara y Jessi Uribe

Resulta que la joven estuvo respondiendo algunas de las dudas de sus seguidores en sus historias de Instagram y alguien le preguntó sobre cuáles son los famosos que no soporta, por lo que, sin pelos en la lengua, fue directamente contra Jessi y Paola para “desenmascararlos”.

Tatiana aseguró que la pareja no es como se muestra en redes, pues, según ella, ambos artistas no son buenos con sus seguidores, tampoco lo son cuando los entrevistan ni cuando los contratan para algún evento. Lea aquí: ¿Le gustó? Así reaccionó Paola Jara a su imitadora en ‘Yo me llamo’

Las polémicas declaraciones de la ‘Barbie Colombiana’ despertaron todo tipo de comentarios, algunos aseguraron que la pareja de cantantes sí se comporta como ella dijo, pero muchos otros salieron a defender a sus artistas preferidos asegurando que la influenciadora solo quiere llamar la atención.