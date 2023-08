¿Le gustó? Así reaccionó Paola Jara a su imitadora en ‘Yo me llamo’

En este caso, la presentación de Paola Jara en el reality, causó tanto furor que los internautas etiquetaron varias veces a la cantante hasta que esta lo vio y decidió dedicarle una reacción. Dicha reacción se hizo viral y la artista dio a entender que se sintió muy bien representada y que disfruta que las colombianas se atrevan a imitarla. “¿Ustedes qué dicen? ¿Se llama o no se llama? Gracias a quienes se presentan y me presentan”, escribió Jara en la descripción del video. Lea aquí: “Persona perversa”: la fuerte pelea entre Carolina Acevedo y Martha Bolaños

Paola Jara fue una de las artistas invitadas a ‘Yo me llamo’, no porque la artista se presentase en el reality sino porque una participante quiso convertirse en el doble perfecto y al parecer enamoró a parte del jurado con su presencia. Tan solo unos segundos después de que la imitadora pisó el escenario del programa, los jurados comentaron entre sí, haciendo alusión al parecido físico con la cantante del género popular.

Sobre la participación de la imitadora, esta pasó a la segunda ronda luego de recibir los halagos de los jurados. “Para mi, físicamente, eres Paola, eres igualita, el peinadito y todo, hay madera”, dijo Amparo Grisales, además mencionó que las imperfecciones podrán corregirse a lo largo que avanza el programa.

Finalmente fue Pipe Bueno quien al igual que Amparo, oprimió el botón verde, eso no sin antes recordarle que al ser muy amigo de Paola Jara, esperaba mucho de ella. "Tienes una gran responsabilidad porque ella tiene un talento vocal excepcional y, como yo soy su amigo, no me puedes hacer quedar mal. Estás afinando el coro que es más agudo que la entrada. A prepararse mejor, yo te voy a dar una segunda oportunidad, sí te llamas Paola Jara", dijo el cantante de música popular.