La casa de los famosos: Carla Giraldo será la aliada de los participantes

-¿Cómo fue la preparación para esta nueva faceta como presentadora de un reality?

Ha sido una preparación con mucha entrega, mucha disciplina, he estado estudiando técnica vocal y presentación, así como el manejo del cuerpo a la hora de presentar, de las formas de expresión, la manera de hablar para poder sentirme un poco más cercana, no tan lejana, entonces ha sido un proceso diferente, maravilloso, emocionante, enriquecedor, mágico porque es algo nuevo y cuando no conoces algo, y empiezas a saber de él empiezas a enamorarte de todo el proceso.

-Trabajas de la mano de Cristina Hurtado, quien tiene una larga trayectoria en la presentación...

Yo creo que la televisión funciona igual. Al final somos artistas y nos complementamos, por lo que estoy de la mano de una gran presentadora, pero siento que mi papel no es presentar como tal, mi papel es ser yo y poder comunicarle a los participantes y al público las decisiones que toma el jefe, las reglas que se rompen en la casa. Más que una presentadora, soy una aliada de los participantes. Lea aquí: ¡Confirmado! Lina Tejeiro estará en La casa de los famosos de RCN

-¿Qué le enamoró de un formato como ‘La Casa de los Famosos Colombia’?

Primero me enamoró que me llamaran para hacer parte del programa (risas). Pero lo más lindo de todo es trabajar de la mano de todas las personas que están detrás de cámaras, trabajando desde agosto en este proyecto, inmersos en preparación y contenido, en muchos ensayos, poder coordinarnos entre Cristina y yo.

Es un trabajo en conjunto entre el equipo de RCN y Vix, como coequiperos en este proyecto. Trabajar en un reality detrás de cámaras es mucho más emocionante que hacerlo dentro del mismo como participante. El reality realmente está afuera del mismo reality.

-Es su regreso al formato del reality pero desde otra faceta...

Ya concursé y gané. Los saqué a todos y ahora mi turno es presentar y darles la entrada a todos, muchos de ellos a los que saqué en el anterior (risas). Lea aquí: Detalles sobre la transmisión en vivo de La casa de los famosos

-¿Se le hubiera medido a ser participante de un reality como ‘La Casa de Los Famosos Colombia’?

Yo me le mido a lo que sea en esta vida, y obviamente a un formato así que es uno de los más grandes a nivel mundial, le diría que sí. Los 22 famosos están tomando el mejor riesgo de sus vidas, porque es un formato que la gente ama, que al público le gusta, emociona mucho, siendo un formato familiar, aunque la gente se queja porque los participantes pelean y demás cosas, pero no hay que olvidar que la televisión de hoy es para entretener y esto lo vamos a lograr con ‘La Casa de los Famosos’.

-¿Qué le diría a un televidente de por qué ver ‘La Casa de los Famosos’?

Creo que la tienen que ver porque se encontrarán con 22 famosos que nos darán alegrías, pero también tristezas, que nos darán mucho contenido, que se enamorarán, pero también van a pelear en medio de la convivencia, porque vivir en una casa que por más que tenga 1.400 metros cuadrados, convivir con extraños es bastante difícil. Lea aquí: Video: ‘Plis’, la canción de Camilo y Evaluna que está en su nuevo EP

-¿Carla Giraldo ha sido televidente de realitys?

Yo soy televidente de realitys. Me he tragado todas ‘Las Casas de los Famosos’ del mundo, para poder presentar la edición Colombia, y tengo que decir que tenemos la casa más hermosa de todas, además de la más grande.