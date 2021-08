La champeta brilla en las nominaciones de los Latino Show Awards

“Es algo demasiado grande para la música de nosotros. Algo que no esperábamos, es un reconocimiento pero con el hecho de estar nominados nos da demasiada alegría. Le damos gracias a Dios. La verdad no nos lo creemos. Cuando nos enteramos gritamos como si fueran los Grammy. Esto es demasiado emocionante”, son las palabras que expresan llenos de emoción Criss y Ronny, quienes figuran entre la lista de entre los opcionados a ganar dentro de los premios Latino Show Awards , galardones que anunciaron a sus nominados la noche del jueves en medio de una gala que se celebró en Miami, Estados Unidos.

Las reacciones

“Para Bazurto All Stars estar nominados nuevamente como Mejor artista de champeta y Mejor canción de champeta en los Latinos Shows Awards es un reconocimiento ante todo al buen trabajo que se viene haciendo con el género. Para nosotros es importante estar junto a los más grandes exponentes de la champeta abriendo nuevos senderos en espacios que antes se veían inalcanzables para nuestra cultura. El anterior año ganamos estos dos mismos premios en os cuáles nos nominaron nuevamente en la gala ayer en la ciudad de Miami donde hicimos presencia con nuestro saxofonista David Ruiz.

Gracias al apoyo de nuestros seguidores logramos ser los primeros artistas de champeta en ganar por doble en estos premios el año anterior y este año repetimos nominaciones. Estamos muy contentos pero verdadero ganador es el género de la champeta, la cultura cartagenera y de nuestro Caribe colombiano”, manifiestan Bazurto All Stars, que este año lograron dos nominaciones.

Zaider, uno de los rostros de la nueva generación también consiguió figurar entre los nominados, lo que sin duda lo tiene lleno de alegría y motivación. “Es una gran bendición estar nominado a estos premios pues hemos venido trabajando durante mucho tiempo, haciendo buenas canciones y un gran trabajo. Estamos empezando a vender un producto diferente dentro de nuestro género. Me satisface ver el género en estos escenarios. Hay que seguir trabajando bien”, comenta Zaider, que se enteró de la nominación en altas horas de la noche mientras estaba en casa.

Este año es primera vez que figura una categoría de productores, figurando entre los nominados Jordany The Producer, que asistió al evento para acompañar a Twister El Rey que se presentaría y fue sorprendido al escuchar su nombre en competencia. “Estaba sentado y cuando escuché la categoría siempre pensé que serían los mismos, los que llevan años pero cuando veo mi nombre, Reykon me dice ‘Hey eres tú’. Me siento contento porque muchos años antes no se veía, independiente quien se lo gane, se lo merece. La alegría que me da es saber la cantidad de personas que saben qué es la champeta”, finaliza.

“Me alegra mucho que nuevamente me hayan nominado y que tengan al género en cuenta. Todos queremos ganar pero deberíamos tener ese pensamiento de ‘cualquiera que gane es como si ganáramos todos’ porque no nos están excluyendo y aún se tiene fe en que esto algún día llegue a ser reconocido a grandes escalas”, agrega Koffee El Kafetero.

¿Quiénes figuran en la lista?

Mejor artista de champeta

- Twister El Rey

- Zaider

- Bazurto All Stars.

- Koffee El Kafetero

- Kevin Flórez

- Mr Black

Mejor canción de champeta

- La turbina - Mr Black y Elio Boom

- Pa’lante - Bazurto All Stars

- El sabroso - Koffee El Kafetero, Pancho Uresti

- Sigo de pie - Mr Black

- La marea - Zaider Ft Criss y Ronny

- El lápiz - Zaider

Mejor productor de champeta

- Junior Récord y Yander Producer por ‘La marea’.

- Jordany The Producer - ‘El matrimonio’

- Kevin The Producer - ‘El liso’

- Mono máster por ‘Bésame’

- York Andrés por ‘Te acordarás de mi’

- Jairo Ahumada por ‘El barco va pa lante’.