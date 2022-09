La confesión de Carlos Vives sobre su matrimonio con Margarita Rosa

“Margarita no me quiso al final y eso me hizo sufrir mucho. Es una mujer maravillosa, de malas yo que no me quiso tanto, pero qué le vamos a hacer, así es la vida”, dijo.

El samario habló con el conductor mexicano Jordi Rosado, sobre su frustrado matrimonio con la actriz Margarita Rosa de Francisco, que se dio en 1988, sin embargo, no tuvo éxito.

¿Dónde hubo fuego cenizas quedan? Parece que algunos amores no se olvidan, aunque pasen los años y así lo dejó claro Carlos Vives en una entrevista.

Agregó que “habían hasta excursiones de pueblos cercanos que invitaban al matrimonio, llegaban en buses y ea vaina se volvió masiva”.

Asimismo, Carlos reveló una anécdota que pasó el día de boda a la que Margarita casi no puede llegar.

“La novia no aparecía, que el tráfico impedía las cosas. Era una tragedia y la gente decía ‘la novia no va a venir’ y fue una cosa muy fuerte ... sí la esperé un largo rato. Vino tanta gente que ella no podía llegar”, recordó el samario.

Al parecer –y esto se colige de las declaraciones de la actriz–, el matrimonio entró en declive por la distancia que ella tuvo con él. Sin embargo, ninguno oculta el aprecio que siente por el otro y no duda en manifestarse cariño en las redes sociales.

En 2020, con motivo de la publicación del disco Cumbiamba, Margarita y Carlos intercambiaron mensajes que dejaron con la boca abierta a sus seguidores. Él le dijo a ella: “Como no voy a amar la vida que me dio la oportunidad de vivir un ratico junto a un ser tan divino como tú”. A lo que ella no tardó en responder: “Me volví a tragar”.

Actualmente, Carlos está casado con la exseñorita Colombia Claudia Elena Vásquez mientras Margarita es pareja del holandés Will Van Der Vlugt. Margarita se ha convertido en una asidua defensora en Twitter del gobierno de Gustavo Petro mientras Carlos participa poco en la política: está concentrado en su carrera musical. Hace unas cuántas semanas publicó una canción en compañía de Fito Paéz.