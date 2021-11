La cruel historia de la narco cartagenera que interpretará Sofía Vergara

Su historia parece sacada de Hollywood, pero ni la industria más grande de entretenimiento ha creado un guión original tan polémico y excéntrico como la vida de Griselda Blanco, la mafiosa cartagenera que a consideración de miembros de la Administración de Control de Drogas (DEA), fue la criminal más fascinante que hayan perseguido en el siglo XX.

El personaje de esta criminal, quien falleció en Medellín a los 69 años, tiene un prontuario lleno de asesinatos, entre ellos masacres a sus ex maridos, y sin duda sus negocios ilegales del narcotráfico que la llevaron a cumplir una condena en Estados Unidos a 20 años de cárcel.

Te contamos detalladamente algunas características del personaje real que protagonizará la barranquillera Sofía Vergara, en la serie original de Netflix, ‘La viuda de la mafia’, y de la que ya se ha hablado en otras novelas, películas y escritos. Lea aquí: Sofía Vergara dará vida a narcotraficante cartagenera en Netflix.

1. Con su cabello blanco y arrugas en su piel, propio de una anciana de 69 años, Griselda Blanco abordaba una moto para protagonizar una serie de sicariatos que, ante el negocio machista del narcotráfico, pasaba desapercibida. Así cometió muchos asesinatos.

2. La matrona del narcotráfico era tan aficionada al mundo de la mafia que se sentía identificada con la clásica película gringa ‘El padrino’, al punto en que ella misma se bautizó con el seudónimo de ‘La madrina’ y a su hijo lo llamó Michael Corleone, igual que al personaje de aquel filme. A su perro, un pastor alemán, lo llamó Hitler.

3. Si muchos creían que Pablo Escobar fue el primer y único narcotraficante más poderoso de Colombia, aún no conocen a Griselda Blanco, pues fue ella quien inició a Escobar a participar en el negocio de la droga en los Estados Unidos, y además puso en jaque a la DEA. Fueron tantos crímenes los que cometió Blanco que el narcotraficante Max Merlmestein, publicó en su libro ‘El hombre que vio llover coca’, que “si Griselda Blanco no hubiese existido, no habría habido guerras de cocaína”.

4. Griselda Blanco fue responsable de 250 asesinatos. Además, levantó un imperio donde se manejaban miles de millones de dólares, logrando emplear a más de 1.500 traficantes.

5. La madre de Griselda fue Ana Lucía Restrepo, una mujer que trabajaba como empleada de aseo en una finca en Cartagena y se embarazó de su patrón. La mujer fue despedida y con su hija atravesaron muchas dificultades, al punto de irse a vivir a las comunas de Medellín. Estando allá, a los 11 años Griselda se convirtió en carterista, lo que significa un delincuente especializado en robar carteras de bolsillos o bolsos.