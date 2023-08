¿La culpable? Valeria Duque habló de su supuesta aventura con Rauw Alejandro

Uno de los temas más sonados del último periodo del mundo del entretenimiento es la separación de Rauw Alejandro y Rosalía, ambos cantantes urbanos. Se instaló que Valeria Duque fue la que generó el inconveniente que le dio fin a la unión. Ahora la modelo habló del tema.

El rumor inició por la red social Twitter, ahora denominado X. En la red social se hizo muy popular la historia de que la modelo colombiana sostuvo un encuentro íntimo con el puertorriqueño tras uno de sus conciertos.

Supuestamente, Rosalía se enteró de la infidelidad y por eso decidió darle fin a la relación. Por lo que cuenta Valeria Duque, la versión que se popularizó es completamente falsa y ella no tuvo nada que ver en la decisión de los artistas.

Durante una entrevista para la revista Hola, habló para ahuyentar los rumores. “Quiero aclarar que no he sido el motivo de la ruptura entre Rauw y Rosalía, ni he sido una tercera persona en su relación. En realidad, no tengo nada que ver en su situación sentimental”, dijo.

Luego comentó que solo lo vio una vez y fue un encuentro muy breve. ""Este encuentro fue breve, no duró más de cinco minutos, y ocurrió de manera casual, como una fan más en medio de la multitud", declaró.