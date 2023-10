La deuda que tiene Alejandro Sanz y por la que lo persiguen en Madrid

El cantante español Alejandro Sanz está bajo el ojo de un gran huracán legal por millonaria deuda que se rehúsa a pagar, lo que lo llevará a vivir un proceso judicial que traerán consecuencias de gran envergadura. Según los informes presentados a los medios de comunicación, la justicia española declaró a Sanz en “rebeldía” por su negativa a pagar las deudas acumuladas por dos lujosas propiedades en Miami.

El Juzgado de Primera Instancia número 47 de Madrid comenzó proceso destinado a notificar a Sanz su obligación de cancelar, si se niega podrían llegar a la confiscación de su patrimonio. La situación que cada día es más tensa, puesto que la justicia no logra comunicar personalmente la resolución judicial, dándole al caso el estatus de "situación de rebeldía" a una de las sociedades vinculadas a su fortuna, 'Alkazul S.L'.

Sanz fue condenado a una suma de tres millones de euros y se estaría preparando el embargo de sus bienes como medida de aseguramiento si no se cumple la sentencia. No obstante, hasta la fecha, el reconocido artista no se ha pronunciado sobre su situación legal y no ha efectuado el pago requerido.