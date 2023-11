La fuerte alergia que impidió a ‘La Yise’ ir a los Premios Luna

El pasado lunes 27 de noviembre, Giselle Nicolle León, mejor conocida como ‘La Yise’ publicó un par de historias en su cuenta de Instagram en las que mostró el extraño brote que le surgió de manera inesperada y que le impidió asistir a los Premios Luna que se llevaron a cabo el mismo día.

Luego de publicar varias imágenes en las que se evidencia el brote que ocupa su pecho, espalda y brazos, la joven influencer contó que se desplazó hacia las urgencias: "Ya me pasaron, me hicieron todas las preguntas, me van a hacer exámenes laboratorios, me van a realizar plaquetas para descartar que no sea dengue", dijo en medio de la zozobra.