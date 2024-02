‘La gente quiere reggae’, el primer sencillo de Lokillo

Aunque lo del canto no es una novedad en Lokillo, pues con el personaje Rastacuando lanzó el disco ‘Obvio Si’ en 2020. Lo que es nuevo aquí es que el que compone y canta, es la persona y no el personaje: Yedinson Ned Flórez, y eso abre otra faceta más de este polifacético artista.

¿Cristina Hurtado no va más con La casa de los famosos? Esto es lo que se sabe

¿Cristina Hurtado no va más con La casa de los famosos? Esto es lo que se sabe

Lokillo es eso, es la mayoría. Y no deja de serlo, porque se ha sobre puesto a todo los obstáculos y hoy está donde quiere, rodeado por los que quiere, haciendo todo lo que se le ocurre, sin presumir de nada más que no sea su talento.

Lokillo hace lo que quiere porque puede. Por su talento, que es innegable, y por su discurso, por lo que es y dice, por su persona. Por eso cada vez más sus proyectos no tienen que ver con personajes, sino con él, como el show de humor Perros Criollos, que creo junto a Julián Gaviria y Juan Pablo Martínez, JotaPé; o su participación en las competiciones de Freestyle, donde Lokillo no es más que si mismo y eso es lo que más atrae a la gente.

“La gente quiere ser feliz, que la dejen vivir, sin miedo al que dirán, sin reglas que seguir, que no le vengan a decir, como se tiene que vestir, o que tiene que estudiar, que es lo que debe consumir (...) Somos la gente, que piensa y hace, cosas diferentes, somos la base, aquí no hay VIP, no hay primera clase, aquí solo hay gente, que pase lo que pase sigue sonriente, solo se llora cuando se nace”, canta Lokillo.

El tema fue producido por El Arkeólogo, uno de los mejores productores del país, como se evidencia en su trayectoria. Es el productor de toda la música de Alcolirykoz, tiene dos álbumes en solitario, ‘Indiana Jones’ (2020) y ‘Arketipo’ (2022), y ha trabajado artistas de la talla de N. Hardem, Lianna, Xsuama, Mc Ari, Tote King, AnyOne/Cualkiera, entre otros. Lea aquí: Víctor Manuelle une su voz junto a la de Frankie Ruiz en una nueva canción

Mientras tanto, Lokillo se prepara para la final de la FMS Internarnacional, una de las competencias de freestyle más importantes de habla hispana, que se llevará a cabo en México el próximo sábado 24 de febrero.