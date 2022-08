La razón por la que Jennifer López y Ben Affleck se van a separar

La pareja de famosos que se casó el pasado 16 de julio en una boda íntima en A Little White Wedding Chapel, de Las Vegas, se mantienen en contacto continuo, pero no están físicamente juntos, se ven por videollamadas, así que no es una separación tajante, sino un sano distanciamiento desde el amor.

“Siempre se están hablando, enviando mensajes de texto y videollamadas cuando están separados trabajando. Y el tiempo que pasan lejos el uno del otro hace que reunirse de nuevo sea mucho mejor”, afirmó la fuente. Le puede interesar: Jennifer López celebró sus 53 años como ‘Dios la trajo al mundo’

Lo cierto es que la pareja se encuentra feliz disfrutando de su vida matrimonial mientras se dan espacios para que cada uno desde su individualidad se sigan eligiendo mutuamente.