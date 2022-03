La razón por la que Marcela García casi acaba con su vida

“Pasé 10 años de mi vida amarrada a un inodoro por no poder ser suficiente para nadie. Por no poder ser suficiente para mí. Y en ese camino, me acabé los dientes, el pelo, mi esófago, mis intestinos, y casi hasta mi vida. Las palabras no me alcanzan, ni tampoco quiero usarlas, para decirles cuánto dolor hubo en esta casa. Me sané, y finalmente logré lo que creía imposible: me liberé y pude VOLAR. Anoche volví a escribir sobre mi historia empañada, una completamente nueva. Y en esa historia, hay un solo protagonista: ‘mi gente linda’”, se lee en la publicación de la influencer.

La exreina del carnaval dice sentirse llena de vida, que ahora puede volar alto y ha logrado encontrar la felicidad, pues es abrumador episodio de su vida ha quedado atrás, e incluso afirmó: “Si me muero mañana, me muero feliz”. Le puede interesar: Yina Calderón a Lina Tejeiro: “Payasa que anda detrás del exnovio”

“Gracias por haberme ayudado a levantarme de ese piso sin saberlo, y gracias porque anoche pude sentir que esto entre ustedes y yo es mucho más grande que cualquier cosa. A mis 30 años puedo decir lo que siempre quise decir: si me muero mañana, me muero feliz, porque el poder de cortar mis alas, solo lo tengo yo”, aseveró Marcela.

Por último, dejó un mensaje claro para todos aquellos que la han tomado como blanco de burla por las caídas que tuvo durante el desfile: “Ojalá que de ayer se queden con esto... No importa cuántas veces te caigas, ni qué tan duro te golpees, siempre puedes volver a levantarte, carajo”, finalizó.