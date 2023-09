La ‘traición’ de Carolina Acevedo a Adrián Parada en MasterChef

Se acerca la final de MasterChef Celebrity y los competidores pelean cada reto con todo de sí y utilizan estrategias que pueden perjudicar al contrincante para beneficiar su juego culinario.

Y como en la guerra y en el amor todo se vale, Adrián Parada no olvida lo ocurrido con Carolina Acevedo y promete ‘venganza’. Lea aquí: Traición en MasterChef: Daniela Tapia contra su ‘amiga’ Martha Bolaños

En uno de los retos de la caja misteriosa, Carolina Acevedo fue la ganadora de 10 minutos para cocinar y tenía la oportunidad de elegir dos competidores que no cocinaran y quedaran sin la oportunidad de ganar minutos. Lea aquí: Fuerte pelea entre Claudia Bahamón y Nela González: “la loca eres tú”

Sin pensarlo dos veces y muy contundente, la actriz decidió que ‘El Negrito’ y Adrián Parada no competirían en el siguiente reto. La reacción de Parada pareció no molestarle, pues bromeó sobre el asunto, pero en el nuevo capítulo, el comediante no olvidó el amargo momento y recordó lo ocurrido. Esta vez sin bromas ni comedia.