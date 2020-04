La Valdiri se despacha contra futbolistas comprometidos

Cansada e indignada, así se mostró a través de Instagram, la barranquillera Andrea Valdiri , famosa en el mundo por sus curvas de ataque y por sus sensuales movimientos que dejan a más de uno sin aliento, incluyendo a hombres comprometidos, tal como ella misma lo reveló ante sus millones de seguidores por medio de varias historias en Instagram, donde aseguró que pondría a pasar susto a más de uno por estar escribiéndole a sus redes sociales, a pesar de tener mujeres a sus lados. La bailarina no se aguantó y se despachó con varias imágenes, una de ellas mostrando la conversación con un deportista, de quien no reveló su identidad.

El perfil de Andrea Valdiri se robó la atención en la tarde de hoy luego que ella misma compartiera una serie de historias donde afirma que está aburrida que futbolistas con esposas, le escriban mensajes, aunque no reveló si son colombianos o de otros países. “Todos los mlp futbolistas que estén casados y me sigan escribiendo, los voy a boletear por perros viejos”, fue la primera de ellas.

“Dejen de ser tan morrongos. Valoren a las mujeres que tienen a su lado... Ámenlas, desvívanse por ellas y no les hagan daño. Después la mala es uno. Les voy a dar la oportunidad de no joder sus matrimonios y compórtense. Así que no me reten que tengo a tres en la mira”, finalizó la también bailarina.