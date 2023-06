La verdadera razón por la que Greeicy Rendón rompió en llanto en entrevista

La caleña se encontraba con su pareja Mike Bahía en una emisora radial, y hubo un momento en que ambos iban a interpretar su exitoso tema ‘Att Amor’, sin embargo, Rendón en medio de la interpretación rompió en llanto y se mostró muy vulnerable. “Voy a llorar, no. Es que está siendo un momento muy difícil en la vida de nosotros (...)”, dijo.

El suceso conmovió a muchas personas, posteriormente, sus seguidores no tardaron en enviarle mensajes de aliento y apoyo. Además, la elogiaron por mostrar tanta sensibilidad y humanidad. Tras este incidente, la artista apareció en sus historias de Instagram y habló más a profundidad de lo que sintió, esto fue lo que mencionó al respecto:

Tras esto, la vallecaucana dio a entender con sus gestos que el tema que estaban cantando le llegó a su corazón y por ende, reaccionó así. Pese a la nostalgia que enfrentaba, Rendón intentó recomponerse, pero los sentimientos encontrados en ese momento no detuvieron su llanto. Le puede interesar: Greeicy, una de las “Mujeres más poderosas del mundo”

“Lloré, he llorado mucho, pero hoy lloré En Vivo, en México, fue horrible. Iba a cantar ‘Att Amor’ porque justo nos dicen ‘¿Qué canción se dedicarían hoy?’ Y justo hoy... han sido unos días muy difíciles y justo hoy me levanté con 70 mil cosas que me tenían la garganta así ... y justo Mike dice hoy, pensando en hacer equipo, en lo que somos, lo fuertes que somos, donde siempre prima el amor y las ganas de hacer las cosas bien, en fin, la canción que nos dedicaríamos sería ‘Att: Amor’”, contó.