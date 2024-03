Las duras palabras de Aída Victoria Merlano antes de ser condenada

No puedo llorar desde ahora por algo que no ha pasado. Vean, la única verdad innegable del futuro es que es incierto.

Aída Victoria Merlano.

Además, publicó pantallazos de las noticias que publicaron distintos medios de comunicación y un par de videos del momento de la captura. “Hay algo que no les he dicho, de hecho solo hasta hace unos minutos les conté a mis amigos.. Mañana podrían condenarme y mandarme a la cárcel o me podrían absolver”, comenzó diciendo la influencer. Luego aseguró que el futuro era incierto y que a pesar se desconocer la decisión final, aún estaría bien.