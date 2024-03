Video: así fue la fuga por la que condenaron a Aída Victoria Merlano

“Hay algo que no les he dicho, de hecho, solo hasta hace unos minutos les conté a mis amigos... Mañana (hoy) podrían condenarme y mandarme a la cárcel o me podrían absolver; pero no puedo llorar desde ahora por algo que no ha pasado. Vean, la única verdad innegable del futuro es que es incierto. Mañana, as las 9:45, es mi audiencia y pase lo que pase, sé que voy a estar bien. Lo único que tenemos es hoy y hoy fui feliz”, escribió Aída Victoria.