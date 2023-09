Las espectaculares fotos de Shakira para la portada de Billboard

¿Que no puede hacer Shakira?, es la pregunta que todos se hacen con cada nuevo lanzamiento, proyecto o video que lanza la cantante colombiana. Este jueves, 21 de septiembre, no sólo es tendencia por su sencillo ‘El Jefe’ con la agrupación Fuerza Regida sino también por las espectaculares fotos que hizo para la edición latina de Billboard de 2023. Lea: Shakira lanzó pulla a su ex suegro en su canción ‘El Jefe’, ¿qué le dijo?

La cantante barranquillera fue fotografiada por Ruven Afanador en una lujosa suite en el piso superior de la mansión Versace en Miami Beach. Según informó la revista, la artista fue fotografiada el pasado 22 de agosto en medio de una producción que combina clase, elegancia y delicadeza.

Asimismo Shakira concedió una entrevista en la que asegura que todavía sigue reflexionando sobre lo que atravesó en estos últimos años. “Todavía estoy exorcizando algunos demonios. Los últimos que me quedan”, expresó. Lea: ¡Qué orgullo! Camilo, Karol G y Shakira, los más nominados a los Latin Grammy