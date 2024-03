Las teorías conspirativas tras la supuesta desaparición de Kate Middleton

Aunque el comunicado del Palacio de Kensington aseguró que la cirugía no suponía ningún riesgo, si dejó claro que Kate no regresaría a sus labores hasta después de Semana Santa. No obstante, horas más tardes de la publicación del comunicado sobre la princesa, el Palacio emitió otro comunicado en el que informaba que el Rey Carlos III se sometería a un tratamiento por problemas de la próstata. Las noticias no cesan y la familia real británica parece que está viviendo una crisis mediática, desde la muerte de la Reina Isabel II.