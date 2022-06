Laura Acuña y las veces en las que Jota Mario se le ha ‘aparecido’

Laura Acuña sigue recordando a Jota Mario Valencia. No es la primera vez que la presentadora toca el tema de su amigo y colega, quien falleció el 6 de junio del 2019 y con quien compartió set en el programa ‘Muy Buenos Días’. (Jota Mario Valencia se le apareció a Laura Acuña, ¿qué le dijo?)

Cuando falleció Jota, una de las que más lloró su ausencia fue Laura, pues lo consideraba más que un simple compañero de set y quizás por eso el presentador no ha dejado de visitarla en sueños y hasta en forma de pluma.

Aunque algunos pensarán que es falso, Acuña afirma que la conexión con Jota fue tan fuerte que ha sentido su presencia en varios momentos importantes de su vida, entre esos el día en que estrenó su programa ‘la sala de Laura Acuña’, en noviembre de 2019.

Ese día a ella se le pegó una pluma en el pantalón, lo cual lo asoció con él pues creía mucho en los ángeles y ella piensa que, ahora, él es uno de ellos. “Me encontré una pluma pegada al pantalón minutos antes de empezar, cuando venía caminando, y yo sé que es él y para mí significa que está aquí y me gusta”.

La otra ocasión fue el día de su cumpleaños, a principios de 2021, fecha en la que encontró una pluma en la puerta de su vehículo. “Se me pegó una pluma en la puerta del carro y yo siento, no sé si porque quiero o porque de verdad es cierto, que en cada una de las cosas importantes que me pasan en la vida él está siempre”, explicó en una entrevista en ‘The Suso’s Show’.

