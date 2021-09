Laura Bozzo estaría “deprimida” tras orden de aprehensión

Algunas fuentes cercanas a la conductora Laura Bozzo, aseguran que la peruana está pasando por un momento difícil de depresión y ansiedad. Su actual estado se debe a las recientes acusaciones en su contra por vender un inmueble que estaba embargado. La cuestión es que la orden de aprehensión que la señalaba ha sido reactivada. (Lea aquí: Juez ordena arresto de Laura Bozzo por delito fiscal).

“(Laura) se encuentra en absoluta depresión, esto le ha despertado una gran paranoia y sobre todo le han vuelto los ataques de ansiedad que ha padecido durante su vida. Sé que se la pasa llorando, que no come, no duerme, toma pastillas para la ansiedad, y lo peor... ¡ha dicho que ya no tiene ganas de vivir!”, dijo una amiga de la peruana.

Esta fuente, quien habló para la revista ‘TVNotas’, también agregó que los momentos duros por los que está atravesando Bozzo se deben a las malas decisiones administrativas que ha tomado, de las cuales ha perdido mucho dinero.