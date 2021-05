Laura Olascuaga habla por primera vez tras su paso por Miss Universo

Aún no ha pasado una semana tras la elección de Andrea Meza como la nueva Miss Universo y en Colombia permanece el sinsabor de que la nuestra, Laura Olascuaga no clasificara a las 10 semifinalistas. Sin embargo y contrario a lo que muchos se imaginarían la bolivarense está tranquila y sobre todo satisfecha de su papel en el certamen de belleza más importante del mundo. (Lea aquí: Laura Olascuaga, ¡gracias por dejar a Colombia en alto en Miss Universo! )

¿Cómo te fue en la entrevista con los jurados?

La entrevista es muy difícil que te corches porque es una entrevista sobre ti, en lo que habías trabajado, hecho, entonces se imaginan que yo había hecho mucha labor social en Colombia, entonces fue contar toda esa experiencia con la misma emoción que la viví, creo que eso les gustó mucho porque fui una mujer auténtica. No fui a contar algo inventado, era contar desde mi experiencia lo que había vivido, lo que era Laura. No eran preguntas de quién conquistó o tal fecha, eran preguntas muy sencillas.

¿Cómo te sientes tras vivir esta experiencia?

Estoy muy feliz, cumplí mi sueño. Cada momento fue mágico, los ensayos cuando ponían la música, cuando salíamos yo decía ‘Dios mío, yo no puedo creer que yo esté aquí’, por eso siempre me veían con la mejor sonrisa.

Todo el día habían ensayos, todo el día había algo qué hacer pero yo lo hacía con la mayor satisfacción, con mucha felicidad. Cada momento me lo gocé hasta el final, yo creo que hasta cuando no clasifiqué seguía sonriendo.

¿Qué viene para Laura Olascuaga?

Esto no termina aquí, esto no era solo por el título. Quiero seguir haciendo otras cosas, tengo otros sueños, que entre ellos están esas actividades sociales, que llenaron mi espíritu, cuando me sentía mal, cuando eran momentos no tan fáciles, cuando fui escogida como Miss Universo Colombia, entonces son cosas que llenaron mi alma de felicidad, encontré una verdadera misión, entonces algo en lo que quiero seguir trabajando, aparte de mi carrera, antes de ser Miss Colombia, antes que empezara la pandemia que tuve que dejarlos en pausa. Por eso estoy emocionada y recargada de energía. Voy a seguir con mis proyectos personales y sociales. Con mi carrera, poco a poco irán viendo todo el trabajo que se viene para mí, no como Miss Colombia sino como Laura.

¿Qué fue lo primero que comiste tras la competencia?

Estaba descompensada porque no había comido ni dormido bien. Me comí una hamburguesa y unas papas, no fue la mejor hamburguesa pero fue lo mejor que pude encontrar a esa hora pero lo primero que quiero comer cuando llegue a Cartagena ustedes saben qué es: arroz de coco con pescadito, esa comida típica.

Un mensaje para todos los críticos

A las personas que están escribiendo cosas negativas solamente les digo: ‘yo fui la que viví este sueño, yo fui la que estuve aquí’. Yo viví mi felicidad y eso nadie me lo quita’, entonces cualquier cosa negativa que quieran decir de verdad que no me importa porque yo fui la que viví mi sueño, yo lo disfruté hasta el final, me lo gocé y representé a Colombia de la mejor manera, entonces los comentarios negativos a estas alturas me importan poco o nada. Me quedo con lo bueno y con las personas que me apoyaron, que fueron más.

¿Qué piensas de que ‘Mafe’ Aristizabal sea la nueva representante de Colombia en Miss Universo?

Miren yo estaría encantada que Mafe fuera Miss Universo porque sé que al igual que yo, ella también ha luchado, ha trabajado, ha soñado con esto. Me encantaría que fuera Miss Universo. La apoyaría hasta el final porque también es colombiana y también se ganó su derecho de ir a Miss Universo.

¿Qué piensas de la actual Miss Universo, Andrea Meza?

Salté cuando ganó Andrea porque es una niña hermosísima pero lo más lindo de ella es su corazón y las ganas que tenía de estar ahí. También se la estaba disfrutando. Entonces es bonito ver que alguien que se convirtió en Miss Universo es una buena persona, es una buena mujer, trabajó muchísimo para estar ahí.