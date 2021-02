Laura Olascuaga, más comprometida que nunca con Miss Universo

Laura Olascuaga, la Miss Universe Colombia 2020 continúa preparándose para brillar en su participación en el certamen internacional, y lo hace de la mano de conocedores expertos en preparación para esta contienda universal de la belleza. Para ganar la corona universal se requiere trabajo, esfuerzo y dedicación, no solo por una parte física en perfecto estado, sino también por un intelecto adecuado para poder conquistar al jurado y a los miles de televidentes que tienen los ojos puestos en las reinas antes, durante y después de la competencia de belleza número uno en el universo

Laura Olascuaga recibe clases intensivas de inglés, pero más que eso una preparación integral que en palabras de uno de sus profesores de inglés “resaltarán las cualidades de Laura y la harán brillar ante el universo”.

Actualmente Laura se encuentra en un programa de doce semanas en el que la preparan con todas las herramientas esenciales a la hora de comunicarse y responder preguntas de la mejor manera en la competencia. “Las mujeres son muy sensibles por naturaleza, sin embargo cuando te conviertes en una reina tienes más de cerca las diferentes situaciones a nivel mundial que se viven, eso te vuelve aún más sensible y ese es el secreto para la corona universal hoy en día”, afirmó el británico y continúa diciendo “Eso es lo que ha hecho el cambio en los últimos años y lo que amo de Miss Universe actualmente, cuando vas a la competencia tienes que saber que no compites solamente por verte mejor o por saber posar mejor, debes ser una mujer humilde, tu corazón de reina debe hablar por ti y las reinas deben saber hablar desde el corazón, esa parte es la que actualmente trabaja Laura. Estamos fascinados con el corazón tan puro y noble que tiene su reina y no podemos esperar a verla en competencia, realmente podemos ver la corona sobre su cabeza, ella es determinada, quiere el éxito y sabemos que lo puede conseguir”.

La finalidad del programa de doce semanas es que ella tenga todas las herramientas que una reina necesita para poder brillar y salir victoriosa. “Laura es una mujer increíble, tiene una disciplina y unas ganas que son esenciales en una reina y estamos seguros que con las herramientas que ha ido adquiriendo en inglés brillara aún más. Ingles es un idioma que al igual que los demás te permite comunicar, inspirar e interactuar, pero por la forma de sus frases te permite acentuar en los lugares precisos donde tú los quieres sin necesidad de usar palabras adicionales, adicionalmente, cuando dominas un idioma como propio te hace comunicarte mejor, Laura tiene mucho por contar con las cosas que ha vivido y las ayudas que ha hecho a nivel social, ella trabaja con mujeres cabezas de hogar, con niños vulnerables, hace ayudas en el sector de la salud y envía suplementos necesarios y vitales para ayudar a la vida de las personas. Ese es nuestro principal objetivo, que ella pueda mostrar todo lo bueno, pero a su vez todos esos problemas que se viven no solo en Colombia, sino a nivel mundial”, concluyó.

“Estoy muy emocionada y concentrada en mi preparación, esto es mi sueño desde que tengo uso de razón. Encantada con mi equipo de preparadores porque todo el tiempo me hacen sentir que ya estoy en competencia, no hay días de descanso, pero francamente todo vale la pena por tener esa corona en mi cabeza, así que cuando nos den la fecha de Miss Universe, yo estaré lista para recibirla”, finalizó.